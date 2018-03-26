Выставка Евгения Голубцова «Большое видится на расстоянии» в галерее «Окно»

Голубцов был автором проекта раздела Республики Татарстан на ВДНХ в Москве, посвященного продовольственной программе Горбачева.

С 1989 года он начинает заниматься станковой живописью, пишет натюрморты, пейзажи, портреты близких ему людей и жанровые композиции, в которых обращается к древним античным, средневековым и древнерусским сюжетам, вдохновляясь «вечными» темами и образами искусства, свободно их переосмысливая, объединяя разные исторические традиции и художественные направления. Для его живописи характерна лаконичность колорита, изысканность линий и форм.

Первая персональная выставка живописных работ Соловьева прошла в Соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Свияжске, затем - в залах ГМИИ РТ.

Благодаря инициативе Голубцова в девяностые годы в нидерландском Зютфене прошли выставки древнерусской и русской живописи из собрания ГМИИ РТ и современного искусства казанских художников, впервые представивших Голландии изобразительное искусство Татарстана.

Открытие выставки – 5 апреля в 17.00

Телефон для справок: 238-3857.

Казанская Ратуша, галерея «ОКНО», ул. Карла Маркса, 33

Евгений Георгиевич Голубцов родился в 1949 году в Казани. Окончил Казанское художественное училище (1964-1968). Участник ежегодных семинаров художественного проектирования экспериментальной студии Союза художников «Сенеж» по мастерской М.А. Коника, Москва (1974 – 1989). Член Союза художников СССР с 1977 года. С 1968-го - участник многочисленных, в том числе персональных, художественных выставок в России и за рубежом. В 2010 году награжден медалью Академии художеств России и получил звание Заслуженный деятель искусств РТ. Произведения находятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, музее «Царицыно» (Москва), музее г. Девентер (Голландия), в частных собраниях Германии, Голландии, Швейцарии, России, США, Швейцарии.