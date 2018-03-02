Литературно-сценическая программа «Жизнь с препятствиями» c Александром Маленковым и Лукерьей Ильяшенко
16 марта - единственный вечер в компании писателя и главного редактора журнала Maxim и актрисы, знакомой по сериалу «Сладкая жизнь» на ТНТ и фильму «Про любовь. только для взрослых».
Вместе они читают его рассказы: любовь, работа, политика – все любимые проблемы человечества будут расплющены в этот вечер юмором и иронией!
Количество билетов ограничено!
Бронирование столов: (843) 590-81-74
Адрес: Кремлевская наб.
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