«Другое время» в галерее «Окно»

Будет все: живопись, графика, скульптура, керамика, разные техники и стили. Основная задача выставки - прочувствовать вместе с творцами ритм и дыхание нового времени, окунуться в мир новых технологий и подходов к творчеству, выпустить на ветер новые имена и прорывы! Среди участников и уже активно заявившие о себе Алексей Цыбисов, Alesha Art, Катерина Конюхова, и юные художники, выпускники художественных школ - Дарина Ильясова, Алена Ильясова, Станислава Кудряшова, Лейла Фаизова, Вера Шмакова, Ольга Семина, Фаниль Валиуллин, Зульфия Мухамедьянова, Илемби Осипова с яркими и самобытными работами.

На открытие выставки пройдет поэтический техно-перформанс при участии Игоря Тишина, Полины Пантелеймоновой, Айрата Бик-Булатова, Анны Русс, Ангелины Кузьминых - под музыку Вани Лимба.

Выставка будет работать до 18 марта .

Телефон для справок 2383857

Казанская Ратуша, галерея «ОКНО», ул. Карла Маркса, 33