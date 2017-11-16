Категория «Фарфор-300»: ИФЗ в «Эрмитаж-Казань»

На выставке «Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга» коллекционеры и ценители изящного замирают и облизываются у каждой витрины, что не удивительно: какие вещи! В экспозиции собрали раритеты из Государственного Эрмитажа и Императорского фарфорового завода - от придворных императорских сервизов по заказу дома Романовых до советского агитфарфора, от интерьерных крупноформатных ваз до мелкой анималистической пластики.

Впервые в Казани так масштабно представлен знаменитый петербургский фарфор, история которого насчитывает почти триста лет. К раннему периоду истории русского фарфора относится «Тарелка с видом на ворота святого Павла в Риме» и «Рюмочная передача с изображениями в медальонах церкви святой Франчески Римлянки и Авентинского холма в Риме» (датирована 1793 годом), уникальные парные вазы-кратеры с «малахитовым» фоном (которые созданы в 1830 году), зеркало в фарфоровой раме, а также предметы из Рафаэлевского парадного столового и десертного сервиза Царскосельского дворца.

В росписях предстает парадный Петербург, революционный Петроград, блокадный Ленинград и сегодняшний город на Неве. Также меняются темы: от декоративных тарелок, рассказывающих о победе над Наполеоном, и искусно расписанных предметов николаевского периода до знаменитые ленинградские сервизы с кобальтовой сеткой и маркировкой Ленинградского фарфоровый завода имени Ломоносова.

Из современного фарфора отметим важную для выставки в Казани скульптуру 2015 года «Танец», персонажи которой - татарин и татарка.

Михаил Пиотровский директор Государственного Эрмитажа «Фарфор - это царская, Эрмитажная, это петербургская вещь. И все это здесь объединено, это самая лучшая форма рассказа о Петербурге, о Зимнем дворце».

Центр «Эрмитаж-Казань», до 20 мая 2018 года