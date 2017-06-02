«То, что видно» в Казанской Ратуше

Галерея современного искусства «Окно» 2 июня в 18.00 открывает выставку казанских авторов.

Попавшим на выставку в Казанской Ратуше посчастливится наблюдать рандеву трех личных космосов, посмотреть на мир и увидеть то, что видно глазами трех удивительно глубоких художников - Ларисы Евграфовой, Елены Ермолиной и Ильгиза Гимранова.

То что видит художник, видно лишь ему одному. Это глаза человечества, которыми оно прозревает бытие. Раз за разом достают они кистью из бесконечности холста фрагменты своих личных вселенных. Вселенные ширятся, прирастая небесными телами новых работ. Сколько художников, столько и миров, встреча которых может происходить только в выставочном пространстве. Каждая такая встреча – интригующее своей непредсказуемой драматургией событие.

Раскроем же шире очи и уши своей души, увидим и услышим то, о чем говорят нам неповторимые авторские миры очевидцев невидимого, попытаемся разгадать загадки мироздания в «картинках». Здесь каждый из нас воспримет свою музыку сфер, свой космический танец, отправится в свое духовное путешествие. Нам самим решать, как оно пройдет, куда следует направиться – в таинственную ли тишину картин Ермолиной, в которую хочется медленно погружаться, открывая уровень за уровнем, или сразу отдаться разноголосице распахнутого настежь мира Евграфовой, прыгнуть с головой в буйный детский росплеск цветовых пятен. А может быть начать расшифровку интеллектуальных посланий Гимранова, спрятанных в его сдержанно-гармоничных, но сложных по смыслу работах? Смелее! Пусть нас ведет перекличка аллюзий, перемигивание цветов, разговоры линий, прятки мотивов. Пусть сотрясают лихие ритмы и закручивают протяжные мелодии, пусть наполняет тишина, в которой вдруг расслышатся отголоски Кирико и Татлина, Матисса и Митурича, фовистов , абстракционистов, экспрессионистов, наивистов, истов, истов, истов….

В неистовстве духовных исканий великолепных казанских авторов мы найдем себя, а это того стоит .

Выставки работает с 3 июня по 1 июля.

Казанская Ратуша, ул. Карла Маркса,33

Тел. 238-3857

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