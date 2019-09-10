Российский бренд природной косметики Natura Siberica представил новую коллекцию бьюти-средств для лица. В нее вошли как знаменитые бестселлеры марки, — маски, кремы, очищающее молочко, пенки и тоники (они приобрели улучшенную сертифицированную формулу и стильную упаковку) — так и новые средства с инновационными текстурами — масляная маска, скраб-желе, маска-патчи для кожи вокруг глаз, энзимная пудра-пилинг и многое другое. Каждый продукт содержит экстракты ценных сибирских цветов и трав: курильского чая, аралии маньчжурской, родиолы розовой, кладонии снежной, софоры хакасской и даурской розы.

Все продукты коллекции имеют два сертификата стандарта от одних из самых авторитетных европейских экоинститутов — EcoCert и Cosmebio. Это значит, что более 95% компонентов в составе средств имеют натуральное происхождение, а растения, из которых сделана косметика, выращены на органических фермах или собраны в экологически чистых уголках Сибири. Знак «Vegan» на упаковке гарантирует абсолютную этичность продуктов.