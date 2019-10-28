Оксана Токарь: «Платье – это не просто вещь. Это произведение искусства»

С чего начался ваш творческий путь?

Шить я начала с пятнадцати лет, когда увидела на себе такую же кофточку, как у прохожей. Первая серьезная работа случилась на мое совершеннолетие над платьем с двухметровым шлейфом и широкими рукавами. В дальнейшем оно стало моей визитной карточкой. После этого на все торжества я стала шить себе наряды и, так как второй раз их не надевала, решила сдавать их в аренду. Свое отражение в моей первой коллекции нашла живопись. Меня манят импрессионизм и дух времени, когда он зародился – конец XIX – начало XX веков. Желание художников естественно и живо запечатлеть реальный мир в его динамике мне близко, поэтому я захотела в первой коллекции передать свои впечатления от природы и всего, что меня окружает. Образования в области дизайна одежды у меня нет, чему я очень рада – это стирает границы.

Какой основной посыл у ваших платьев?

Своим творчеством я призываю девушек обратить на свою внешность особое внимание и быть прежде всего индивидуальными. Беречь свою естественную, натуральную красоту, подчеркивать ее и дополнять тонким стилем в одежде. Быть стильными не в ущерб культурным манерам.

А как же гротескная уличная мода?

Я отношусь к ней положительно, лишь бы ансамбли были подобраны со вкусом. Единственное, чего мне не понять – это то, что молодежь одевается так в театры. На мой взгляд, это не уместно.

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«Считаю, что модная индустрия – это бизнес, который ориентирован не на искусство и творчество, а на зарабатывание денег»

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При этом вы все равно так или иначе следите за трендами?

Конечно. Моя дополнительная профессия стилиста-имиджмейкера накладывает некоторые обязательства. В модельных школах я провожу мастер-классы на тему стиля, тенденций и учу комбинировать одежду. В нашем регионе я единственный преподаватель-стилист, который, помимо теории, дает моделям возможность реализовать полученные знания на практике. При этом я не фанат трендов и своим подопечным не рекомендую им бездумно следовать. Считаю, что модная индустрия – это бизнес, который ориентирован не на искусство и творчество, а на зарабатывание денег. Я же несу в этот мир иное, делаю то, чем дышу, и это безумно круто. Творческим людям важно, чтобы у них не было маяков и ориентиров, иначе можно стать просто чьим-то подобием. Для себя могу выделить лишь английского модельера Александра Маккуина. Это гений, который давал миру что-то новое. Искренне восхищаюсь им.

Где вы закупаете ткани?

Все ткани нужно видеть воочию, поэтому покупаю их в России. Однажды было необходимо и принципиально важно слетать в Стамбул. На данный момент предпочитаю ткани из той части света.

Вы создали несколько коллекций. Какие из них особенно значимы для вас?

Могу выделить из них две, которые для меня многое значат – «Спасибо!» и «Лилиан». С коллекцией «Спасибо» я дебютировала на подиуме. Она стала знаком благодарности всем тем людям, которые помогали и верили в меня. Их поддержка позволила мне попасть на подиум. Платья из этой коллекции расшиты вручную и выполнены в единственном экземпляре. Моими музами стали танцовщицы с картин Эдгара Дега. Коллекция «Лилиан» родилась после прочтения романов Эриха Марии Ремарка. Ни один писатель в своих книгах не придавал такого значения платью в жизни женщины, как он. Платье – это не просто вещь, это произведение искусства и инструмент обольщения.

В каких показах участвовали ваши коллекции?

Каждый год я представляю свои коллекции в усадьбе князей Барятинских в Марьино. Это не совсем стандартный показ, это целая история, в которую мы включаем танцевальные номера. Я устраивала шоу на льду, где в постановочных номерах участвовали не только модели, но и профессиональные фигуристы, музыканты и, собственно, я. В моих платьях дефилировали модели на неделе моды Kursk Fashion Week, конкурсах «Краса Курска», «Мисс Москва 2019», «Мисс Бикини» в Москве, «Мисс Chantale», «Мисс Севастополь» и многих других.

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«В России модельерам постоянно приходится доказывать, что такое стиль, качество, индивидуальность и пошив»

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Когда планируется новая коллекция?

Она выйдет весной. Сейчас прорабатываю дизайн и хочу слегка отойти от привычного мне стиля. Планирую выйти за пределы пошива платьев, но пока не определилась, будет ли это новое направление или другие предметы одежды. В России модельерам постоянно приходится доказывать, что такое стиль, качество, индивидуальность и пошив. Зачастую не все это понимают, культура эксклюзивности искажена.

В этом году вы впервые участвовали в молодежном фестивале искусств «Этажи» в Белгородской филармонии. Как вам этот опыт?

Я большой фанат искусства и музыки, особенно джаза, поэтому мне было интересно побывать на этом фестивале. Эта площадка была для меня важна еще и потому, что я родом из Белгородской области. Благодарна организаторам за то, что они знакомят регион с выдающимися деятелями искусства – музыкантами, танцорами, художниками, поэтами. Для его жителей – это отличный подарок. Мне хотелось представить свое творчество в филармонии и поделиться всем, что я знаю. Провела два показа, рассказала о своих проектах и ответила на вопросы зрителей, которые буквально не отпускали меня – это было приятно. Надеюсь, мне удалось их вдохновить на новые свершения. Уровень проведения мероприятия – наивысший.

А еще важно знать, что Оксана Токарь в теплое время года проводит начало дня в лесу, когда там еще нет людей. По городу предпочитает передвигаться на велосипеде. Любит плавание, бег и музыку и даже занималась диджеингом. В прошлом году пробовала себя в качестве специалиста по работе с молодежью в ЦМИ Строителя, но поняла, что ей это не по душе. Может поехать одним днем в Москву ради концерта, а на выступления трубача Вадима Эйленкрига ездит по всей стране.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Алексей Ненарочкин