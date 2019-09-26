ТОП 20. Сергей Фуглаев

Президента Федерации адаптивного спорта, депутата Белгородского городского Совета отметили орденом второй степени «Благотворитель года» за активную поддержку и всестороннее развитие массового, детско-юношеского спорта и физической культуры, активную пропаганду здорового образа жизни на территории Белгородской области.

Как появилась Федерация адаптивного спорта?

В рамках деятельности профсоюза «Правда» мы много внимания уделяли и уделяем развитию и популяризации адаптивного спорта, поддержке спортсменов с особенностями здоровья. В 2017 году совместно с Управлением физкультуры и спорта Белгородской области работа в этой сфере получила отдельное направление. Так и была создана Федерация адаптивного спорта. Она направлена на развитие спорта высших достижений, поддержку паралимпийского и сурдлимпийского движений, популяризацию адаптивного спорта. Мы активно развиваем армспорт, баскетбол, тхэквондо, легкую атлетику, настольный теннис, плавание, футбол, стрельбу из лука, шашки и шахматы, греко-римскую борьбу, бочче и дартс. Планируем открыть секцию по бочча. В ближайшее время наберем спортсменов и тренеров для занятий этой новой для Белгородской области спортивной дисциплиной.

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«Мы много внимания уделяем вовлечению молодежи с особенностями здоровья в спорт – работаем со специализированными коррекционными школами и реабилитационными центрами, реализуем с ними вместе интересные проекты»

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Что значимого успело произойти за два года ее существования?

Федерация пополнилась талантливыми спортсменами и тренерами. Мы много внимания уделяем вовлечению молодежи с особенностями здоровья в спорт – работаем со специализированными коррекционными школами и реабилитационными центрами, реализуем с ними вместе интересные проекты. В конце февраля провели Всероссийский научно-практический семинар «Перспективы развития адаптивной физической культуры и спорта в Российской федерации», который получил хороший отклик от всех участников, и решили проводить подобные семинары и практикумы регулярно.

У ваших спортсменов уже есть серьезные успехи?

На данный момент сорок два наших спортсмена вошли в состав сборных команд России. С 2018 года мы начали проводить мастер-классы по тхэквондо и греко-римской борьбе, открыли секции, отобрали тренеров – настоящих профессионалов своего дела. Один из них – Андрей Супрун – тренер воспитанника спортивной школы олимпийского резерва №5 Глеба Глущенко, который в свои юные годы стал победителем первенства России 2017, серебряным призером Кубка России 2017, победителем Чемпионата России 2018, кубка России 2018, Чемпионата России 2019. Мы гордимся спортивными достижениями Глеба и уверены, что в скором времени и в греко-римской борьбе появятся такие же чемпионы, которые будут также защищать честь Белгородской области на всероссийских и на международных соревнованиях.

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«Мы социализируем детей, даем понять им и их родителям, что жизнь человека с особенностями здоровья тоже может быть наполнена яркими эмоциями и интересными впечатлениями»

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Будет ли продолжение у ваших проектов «Вместе мы сильнее!», «ЛИНиЯ в спорте» и «Позвольте мне победить»?

Эти проекты – нечто больше, чем просто спортивные соревнования. Мы социализируем детей, даем понять им и их родителям, что жизнь человека с особенностями здоровья тоже может быть наполнена яркими эмоциями и интересными впечатлениями. Проект «Вместе мы сильнее!» получил новый вектор своего развития, и мы обязательно вернемся к нему в 2019-2020 году, чтобы еще больше детей с особенностями интеллектуального развития приобщить к спорту. На смену проектам «ЛИНиЯ в спорте» и «Позвольте мне победить» пришел новый – «Шире круг», который мы представили в Международный день защиты детей. Это был добрый праздник спорта и творчества, который объединил участников с особенностями здоровья и нормативными развитием.

Ваша деятельность предполагает полную моральную отдачу. Что дает вам силы в этом нелегком деле?

Эти достижения были бы невозможными без нашей большой трудолюбивой команды единомышленников. Когда мы все объединены большой и важной целью – помогать, развивать, побеждать, говорить о поиске моральных и физических сил нет необходимости. У нас крепкая поддержка со стороны правительства Белгородской области, спасибо за это губернатору Евгению Савченко, нас поддерживают Управление физкультуры и спорта, Центр адаптивного спорта и физической культуры, многочисленные друзья и коллеги. С такой командой нам по плечу любые цели и задачи. Главное – вместе!

Текст: Юлия Граблюк

Фото: архив пресс-службы профсоюза «Правда»