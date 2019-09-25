ТОП 20. Александр Щеглов

С какими трудностями столкнулся клуб на этапе его возрождения? Как вы их решали?

ФК «Салют Белгород» был возрожден за три недели до старта нового сезона, поэтому работать приходилось в условиях цейтнота. В кратчайшие сроки нам было необходимо создать новую команду, сформировать тренерский штаб, решить множество организационных вопросов. Мы оперативно укомплектовали состав «Салюта», но провести полноценную предсезонную подготовку не удалось. Футболисты приезжали к нам с разной степенью готовности, набирать игровую форму пришлось через матчи. Несмотря на это, новый «Салют» заработал очки уже во второй своей игре, а победу мы добыли в четвертой.

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«Белгородские болельщики с воодушевлением восприняли возвращение исторического названия»

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Как публика восприняла камбэк «Салюта»?

Белгородские болельщики с воодушевлением восприняли возвращение исторического названия. Многие из них не посещали городской стадион с 2013 года. Мы рады, что теперь они к нам вернулись. Команда из Белгорода носила имя «Салют» более сорока лет, поэтому ассоциируется у футбольной общественности России исключительно с этим названием.

Состав пополнился новыми игроками. Довольны ли вы их результатами?

В межсезонье нашу команду усилил ряд игроков, которые должны нам помочь добиться более высоких результатов. Все они полностью отдаются работе, выкладываются на тренировках, их самоотдачей я удовлетворен. Большинство новичков уже закрепились в основном составе.

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«Одна из задач нашего клуба – подготовка молодых футболистов, повышение их мастерства с целью дальнейшей продажи в клубы более высших дивизионов»

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Какие значимые для клуба события произошли за это время?

Одна из задач нашего клуба – подготовка молодых футболистов, повышение их мастерства с целью дальнейшей продажи в клубы более высших дивизионов. Здесь у нас уже есть определенные успехи. За первый год деятельности ФК «Салют Белгород» продал уже трех футболистов, что можно считать неплохим результатом. На единственный профессиональный футбольный клуб Белгородской области накладывается большая ответственность. Мы не имеем права замыкаться в себе и заниматься только футболом. «Салют Белгород» должен быть образцом для детей, занимающихся в спортивных секциях, стимулировать подрастающее поколение к здоровому образу жизни. За прошедший год мы провели около тридцати социальных мероприятий: открытые уроки и мастер-классы для школьников, студентов, воспитанников футбольных школ, детских домов, участвовали в городских праздничных мероприятиях. Также мы наладили свою активность в интернете, работа в социальных сетях за прошедший год принесла нам более восьми тысяч новых подписчиков. По их общему количеству среди пятидесяти профессиональных клубов нашей лиги мы занимаем пятое место.

Какой прогноз относительно дальнейшего развития ФК «Салют»?

Бренд «Салют» должен стать известным по всей России. Для выполнения этой задачи мы должны улучшать как свои спортивные показатели, так и работу в медийной сфере. На новый сезон перед командой уже поставлена задача занять как минимум третье место. В дальнейшем, разумеется, необходимо прикладывать усилия и для повышения ФК «Салют» в классе – перехода в ФНЛ и РПЛ.

Фото: Григорий Куликов