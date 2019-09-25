ТОП 20. Антон Бондарев

Выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге в 2017 году стал главврачом второй городской больницы, которую в 2019-м объединили с первой городской, в результате чего родился проект Белгородской больницы скорой медицинской помощи.

Как появилась больница скорой помощи? В чем ее главные преимущества?

В Белгороде было две горбольницы – №1 и №2. Одна дежурила по некоторым профилям четыре раза в неделю, другая – три. На базе второй городской больницы терапевтические профили работали круглосуточно, семь дней в неделю. Городу нужна была служба, которая принимала бы все экстренные патологии на себя, чтобы пациентов не приходилось перевозить из одной больницы в другую. С этой задачей мы успешно справились. У нас есть и вторая площадка – это бывшая больница №1. Там сконцентрирована терапевтическая помощь, а хирургическая – «переехала» из первой городской больницы на базу второй городской. Здесь все операционные работают практически в круглосуточном режиме.

Главное преимущество медицинского учреждения нового формата – в том, что мы распределяем пациентов по степени тяжести их состояния. С тяжелыми травмами отправляем в шоковый зал красного потока, где максимально быстро оказываем помощь. С тяжелыми травмами, но без нарушений витальной функции – в зал желтого потока. Тех, кто поступил самостоятельно – в зал зеленого потока.

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«Пациентам стало гораздо удобнее получать помощь в сконцентрированном месте и не перемещаться из больницы в больницу, как это было раньше»

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Как нововведение повлияло на систему здравоохранения в городе?

Должно пройти время, чтобы мы могли в полной мере оценить эффективность нового учреждения. Но однозначно могу сказать, что пациентам стало гораздо удобнее получать помощь в сконцентрированном месте и не перемещаться из больницы в больницу, как это было раньше. К тому же, поликлиники стали одним юридическим лицом, от этого качество лечения должно повыситься. Хочу отметить проект «Управление здоровьем», в рамках которого врачи занимаются профилактикой патологий и их выявлением и направляют пациентов в нужную клинику для более глубокой диагностики. Он важен, поскольку медицина исходит из первичного звена. Все болезни нужно профилактировать и вовремя выявлять, чтобы мы не получали запущенный случай, когда пациенту уже нечем помочь.

Расскажите о планах по развитию нового медицинского учреждения.

В 2020 году начнется строительство нового корпуса на территории второй городской больницы, в который переедут оставшиеся в первой городской больнице отделения. Оборудование там устарело, да и условия для обслуживания пациентов не соответствуют современным требованиям и нормам. Мы решили, что проще построить новое здание, чем отремонтировать старое. Это будет клиника с новейшими технологиями.

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«У нас хорошие перспективы, и это показывают результаты нашей работы по развитию первичного звена и объединению поликлиник и стационаров»

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Как вы оцениваете уровень медицины в Белгороде на данный момент?

У нас хорошие перспективы, и это показывают результаты нашей работы по развитию первичного звена и объединению поликлиник и стационаров. Медицина с каждым днем становится все лучше и выходит на более профессиональный уровень. Но нам не помешало бы перенять культуру западных стран. Там люди понимают, что здоровье дорого, и бережно к нему относятся – занимаются спортом, регулярно проходят обследования, а врачи работают с пациентами, рекомендуют им проходить диспансеризацию и пропагандируют здоровый образ жизни.

Вы стараетесь перенять эту тенденцию?

Я регулярно занимаюсь спортом, сдаю анализы, делаю компьютерную диагностику и МРТ, если необходимо, раз в три года – гастроскопию и рекомендую всем думать об этом. Если мы начнем с себя, все наладится. Нужно любить и уважать друг друга, тогда и пациенты поверят во врачей, и врачи будут добрее к пациентам.

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«Если любишь то, что делаешь, результат будет намного эффективнее»

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Какие личные принципы помогают вам не пасть духом в такой сложной профессии?

Первый принцип – вера в себя, в лучшее, в изменения, в преобразования. Второй – достижение целей. Я всегда ставлю их перед собой, иначе жизнь будет бессмысленной. И третий – любовь к работе. Если любишь то, что делаешь, результат будет намного эффективнее.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов