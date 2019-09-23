ТОП 20. Федор Жерновой

Основатель и директор «Фабрики информационных технологий» – белгородской IT-компании, продуктами которой пользуются по всей стране, идеолог проектов «Виртуальная школа», «Городские парковки», «Культурный регион», 2do2go.ru, руководитель федерального проекта «Культура.РФ» стал лауреатом премии имени Владимира Шухова в номинации «Инновации в сфере информационных технологий».

Вы придумали и разработали множество разных проектов. Какой из них самый интересный для вас?

Каждый проект уникален, но все они объединены общей идеей – как элементы конструкции в построении «умного города». Я вижу задачу сделать работу государства более прозрачной, понятной и эффективной с помощью цифровых технологий, в частности в городской среде. Наши проекты несут реальную пользу обществу, и мне интересно заниматься каждым из них, потому что они взаимно обогащают друг друга. Сейчас я больше всего увлечен правильным построением и ростом «Фабрики информационных технологий».

Ученый Эрнест Беккер подарил миру такое понятие, как «проекты бессмертия». Вы мечтаете о том, чтобы какой-то из ваших проектов стал таким?

В этом и есть правильный смысл жизни – когда дела человека переживают его самого. Наверняка следующие поколения должны быть успешнее и лучше, и кто-то должен пройти сложный путь первым. Если бы в начале карьеры мне было на кого равняться, я бы мог сэкономить в развитии своей компании минимум три года. Моя личная задача – пройти путь первым, проложить дорожку и показать, как вырастить из простой идеи (например, веб-студии, делающей простые сайты) ведущую IT-компанию региона и страны с технологиями и продуктами, на которые равняется весь рынок.

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«Многие мечтают о баре, а мне захотелось открыть развивающее пространство с книгами»

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У вас есть офлайн-бизнес – кафе «Орион». Почему вы сделали такое исключение в работе?

Кафе дает другой уровень эмоций. Многие мечтают о баре, а мне захотелось открыть развивающее пространство с книгами. Не могу сказать, что живу им, но то, каким оно получилось, отражает меня. Многим нравится это место.

На его базе проходит «Книжный клуб». Для чего вы создали его?

В какой-то момент у нас появилась необходимость обсуждать книги, которые мы читаем, и кафе послужило идеальным местом для этого. На протяжении двух лет мы провели двадцать шесть встреч, на каждой из которых любой желающий может выступить с мнением о той или иной книге. «Книжный клуб» – это то, чего мне не хватало в городе.

Назовите топ-3 эффективных книг, которые вы обсудили за последнее время.

Первая – «Спиральная динамика в действии» Сергея Солонина и группы других авторов. Она описывает поведение общества, групп людей и их развитие в динамике. Вторая – «Высокоэффективный менеджмент» Эндрю Гроува – про классику менеджмента. И третья – «Измеряйте самое важное» Джона Дорра – о том, как Google, Intel и другие компании добиваются роста с помощью методики OKR. Мы переняли практики, которые описываются в этих книгах, и освоили некоторые подходы в ведении бизнеса.

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«Работаю с восьми утра до восьми вечера и не верю, что за восьмичасовой день можно совершить прорывы в предпринимательстве»

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Вы много работаете, при этом посвящаете себя семье, спорту и путешествуете. Как вам удается все успевать?

Я не разделяю работу и жизнь и путешествую в командировках. От этого складывается ощущение, что свободного времени больше. Работаю с восьми утра до восьми вечера и не верю, что за восьмичасовой день можно совершить прорывы в предпринимательстве. По поводу семьи – вопрос в качестве жизни, а не количестве уделенного времени. В прошлом году я был в Нью-Йорке и испытал невероятное счастье. Общение по видеосвязи позволило мне быть настолько в моменте с семьей в разных географических локациях, что было важно лишь то, где мы духовно, а не физически. Если я хочу целенаправленно провести время с семьей, то отключаю другие каналы связи.

Вы дважды преодолели дистанцию Ironman, прошли ультрамарафон и переплыли Босфор. Как это повлияло на вашу жизнь?

Изменились образ жизни и круг общения, улучшилось здоровье, появились новые направления в бизнесе, я доказал себе, что могу преодолеть сложные препятствия. Силы, которые дают подобные соревнования, откликаются в новых целях, которые я перед собой ставлю.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян