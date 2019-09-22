ТОП 20. Арман Артенян

Бизнесмен открыл в центре деловой активности Курска четырехзвездочный бизнес-отель Element, который получил одну из высоких оценок от системы интернет-бронирования отелей Booking.com.

Как появилась идея открыть отель?

Я заметил, что в Курске и Курской области нет отелей, отвечающих современным стандартам высокого комфорта. Будучи активным путешественником по миру и ярым перфекционистом, в одних отелях видел недостатки и грубые нарушения, в других – отмечал и фиксировал плюсы. При постройке Element попробовал объединить свои позитивные наблюдения, восполнить замеченные у других пробелы и подать под соусом совершенно новой концепции для этого региона.

Главный принцип, которым мы руководствовались – это максимальный комфорт для гостей. Акцент поставили не на скорость получения дохода, а на высокое качество услуг и стиль интерьера. Мы не стремились сэкономить на строительстве самого здания, в процессе постройки с самого начала продумали многие элементы, от которых зависели следующие шаги к полной благоустроенности. Приятно, что гости по достоинству оценивают наш труд. Большинство из них приезжают в командировки из разных городов страны. Они останавливались во многих отелях, но предпочтение отдают именно нам.

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«Большая часть людей приезжает в Курск по работе, поэтому я понимал, что отель бизнес-направления будет востребован»

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Почему вы сделали ставку на направление «бизнес»?

Тут все просто: моя семья во многих поколениях занималась бизнесом, поэтому любовь к нему у меня привита генетически. Уже в девятнадцать лет я захотел продолжить семейную традицию выбора сферы деятельности. К тому же, большая часть людей приезжает в Курск по работе, поэтому я понимал, что отель бизнес-направления будет востребован.

Чем обоснован выбор интерьера отеля в стиле экодизайна?

Тенденции диктуют отказ от классического стиля, поэтому мы исходили из нового течения времени и выбрали экодизайн. Он вызывает ощущение свежести и единения с природой. В таком пространстве человек может почувствовать все преимущества натуральных материалов и отдохнуть от городской суеты.

Меню в ресторане отеля разработал бренд-шеф Кирилл Голиков, ведущий программ «Звездный каприз», «Ужин с первого взгляда», «Хлеб!Есть!». Как вы вышли на него?

Мне повезло, что среди моих друзей много активных рестораторов. Они помогли мне выйти на Кирилла, и я доволен нашим сотрудничеством.

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«Главный показатель высоких оценок – это то, что посетители не раз к нам возвращаются»

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Как вам удалось получить одну из высоких оценок от Booking.com?

Главный показатель высоких оценок – это то, что посетители не раз к нам возвращаются. Ведь в Element их всегда ждут профессионально обученный персонал, вкусная кухня и здоровый сон. Для достижения полноценного сна каждый номер оборудован ортопедическими матрасами и постельными принадлежностями, шторами black out, техникой шумоизоляциии и другими аксессуарами. Наши гости всегда остаются довольными качеством комфорта номеров, обслуживания, интерьером.

Расскажите о ваших дальнейших планах.

Курск – моя малая родина, поэтому мне было бы приятно вкладываться в развитие бизнеса в этой и других сферах региона. Если говорить о ближайших годах, то на стадии проработки имеется один гостиничный проект. Надеюсь, он успешно реализуется в нашем городе.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Мария Тезикова