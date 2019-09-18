ТОП 20. Марина Сотникова

Топ-визажист, стилист по волосам, блогер и модель из Курска, которая работала с Еленой Темниковой, Иреной Понарошку, Юлианной Карауловой, группой «Время и стекло», изданиями Numero, SNC и брендами Calzedonia, Pinko, Konti, устроила в Курске в честь своего дня рождения масштабное для города BEAUTY PARTY.

Как вы пришли в профессию визажиста?

Тема красоты и особенно макияж интересовали меня с детства. Я брала мамину косметичку и делала мэйк своим куклам. Но так как была хорошей девочкой, прилежно училась и окончила институт с красным дипломом по специальности «Мировая экономика», у меня даже не было мысли сказать родителям о том, что я хочу стать визажистом. Поработала руководителем в крупной компании в Англии, потом в банке в Курске. Когда пришло время декрета, у меня появилось время обратиться к себе, к внутренней Марине Сотниковой. Я спросила ее «Чего же ты хочешь от жизни?», и она ответила, что не хочет работать на кого-то, подчиняться и выполнять чужие планы. Я решила выучиться на визажиста, прошла курсы в Воронеже, Сочи, Москве и в Лондоне и обучение у иностранных визажистов. Работала сутками напролет, не покладая рук, прежде чем прийти к тому, что имею сейчас.

В конкурсе фотографий в Инстаграме вы выиграли поездку на Сейшелы в компании звезд шоу-бизнеса. Как это было?

Я получила приглашение в качестве визажиста от организаторов этого конкурса. Мне посчастливилось пообщаться с Натальей Архангельской, Марией Федоровой, Еленой Летучей, Оксаной Сидоренко, Равшаной Курковой, Еленой Темниковой. Все они – замечательные, приятные люди и профессионалы в своем деле.

Расскажите о вашей победе в «Красивых играх» в Сочи.

Мы с коллегами объединились в команду и творчески подошли к выполнению заданий. Я предстала в образе Мэрилин Монро, это задало хорошую перспективу, и команда смотрелась эффектно. Мы сделали фото и выложили его в моем Инстаграме, оно набрало много лайков, это и повлияло на общий результат.