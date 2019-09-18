ТОП 20. Марина Сотникова
Топ-визажист, стилист по волосам, блогер и модель из Курска, которая работала с Еленой Темниковой, Иреной Понарошку, Юлианной Карауловой, группой «Время и стекло», изданиями Numero, SNC и брендами Calzedonia, Pinko, Konti, устроила в Курске в честь своего дня рождения масштабное для города BEAUTY PARTY.
Как вы пришли в профессию визажиста?
Тема красоты и особенно макияж интересовали меня с детства. Я брала мамину косметичку и делала мэйк своим куклам. Но так как была хорошей девочкой, прилежно училась и окончила институт с красным дипломом по специальности «Мировая экономика», у меня даже не было мысли сказать родителям о том, что я хочу стать визажистом. Поработала руководителем в крупной компании в Англии, потом в банке в Курске. Когда пришло время декрета, у меня появилось время обратиться к себе, к внутренней Марине Сотниковой. Я спросила ее «Чего же ты хочешь от жизни?», и она ответила, что не хочет работать на кого-то, подчиняться и выполнять чужие планы. Я решила выучиться на визажиста, прошла курсы в Воронеже, Сочи, Москве и в Лондоне и обучение у иностранных визажистов. Работала сутками напролет, не покладая рук, прежде чем прийти к тому, что имею сейчас.
В конкурсе фотографий в Инстаграме вы выиграли поездку на Сейшелы в компании звезд шоу-бизнеса. Как это было?
Я получила приглашение в качестве визажиста от организаторов этого конкурса. Мне посчастливилось пообщаться с Натальей Архангельской, Марией Федоровой, Еленой Летучей, Оксаной Сидоренко, Равшаной Курковой, Еленой Темниковой. Все они – замечательные, приятные люди и профессионалы в своем деле.
Расскажите о вашей победе в «Красивых играх» в Сочи.
Мы с коллегами объединились в команду и творчески подошли к выполнению заданий. Я предстала в образе Мэрилин Монро, это задало хорошую перспективу, и команда смотрелась эффектно. Мы сделали фото и выложили его в моем Инстаграме, оно набрало много лайков, это и повлияло на общий результат.
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«Мой образ в стиле пинап покорил членов жюри, и я выиграла съемку от производителя кондитерских изделий Konti»
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Назовите самые необычные рекламные съемки с вашим участием.
Я участвовала в реалити-шоу Best model от модельного агентства Hello в Курске. Мой образ в стиле пинап покорил членов жюри, и я выиграла съемку от производителя кондитерских изделий Konti. Теперь моя фотография красуется на коробках этих конфет, и это приятно. Вторая необычная съемка случилась в Курске. Команда, с которой мы работали в рекламе бренда «Русское золото» на телеканале РТР, предложила мне стать лицом школы серфинга на Канарских островах. Моя фотография украшает ее до сих пор.
Как появилась идея организовать BEAUTY PARTY?
Ко дню моего рождения я решила устроить грандиозную вечеринку. Серьезно подошла к ее организации, привлекла координатора, ведущего, артистов и визажистов, продумала насыщенную шоу-программу в стилистике Мулен Руж. Главным цветом праздника стал мой любимый красный, дресс-код – black tie. Мы разыграли для гостей подарки, устроили сюрпризы и вручили им мою персональную открытку с надписью «Мои мечты сбываются, сбудутся и ваши». Все прошло на высшем уровне. Многие до сих пор пишут мне приятные отзывы о вечере и просят повторить его.
Вы открыли свою школу красоты. Захотелось делиться знаниями?
Она появилась сама собой два с половиной года назад. Девушки писали мне с просьбами обучить их визажу, и я согласилась. Люблю преподавать и горжусь своими учениками. Они работают в компании MAC в столице, представляют бренд NYX в Курске и открывают свои студии, востребованы в модельных агентствах. Я даю современные актуальные знания, мои выпускники счастливы, и я радуюсь их достижениям.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Виталий Платунов
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