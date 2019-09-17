ТОП 20. Абхай Сингх

Депутат Курского городского Собрания, основатель Индийско-русского содружества, чья деятельность не раз была отмечена почетными грамотами администрации города Курска, подписал соглашение о сотрудничестве с индийским инвестором, в результате которого в городе появится фармацевтическое предприятие.

Вы живете в России уже больше двадцати лет. Чего за это время вам удалось добиться в коммерческой деятельности и на что держите ориентир?

В настоящее время основным моим источником дохода является строительный бизнес. Создавая новую недвижимость на территории Курской области, я стараюсь учитывать желания граждан. Например, одна из самых распространенных проблем – отсутствие рабочих мест. Появление же нового коммерческого объекта дает возможность людям найти работу с достойной зарплатой.

Расскажите о проекте в рамках сотрудничества России и Индии.

В прошлом году в результате долгих переговоров, которые я курировал, между городом и индийским инвестором было достигнуто соглашение о сотрудничестве. Мы долго добивались того, чтобы на территории нашего региона появилось современное фармацевтическое предприятие. Это стало большим достижением для всей России, так как проект позволит производить в Курской области медикаменты, которые доступны пока только за границей. Это может оказать положительное влияние и на отечественную науку.

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«Культура – это то, чем человек живет, поэтому я организую ряд проектов в этом плане»

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Русские люди всегда интересовались индийской культурой: кинематографом, музыкой, спортом. Стараетесь ли вы вносить что-то свое?

Безусловно. Культура – это то, чем человек живет, поэтому я организую ряд проектов в этом плане. В качестве примера можно привести йогу. В Курске достаточно многие ею занимаются, а благодаря моим связям мне не раз удавалось привозить в наш город тренеров из Индии. Одно дело изучать самостоятельно незнакомые практики, и совсем другое – брать мастер-классы у национальных представителей этого искусства. Кроме того, в настоящее время завершаются подготовительные работы к открытию школы индийского танца и лечебной йоги.

Какие основные цели вы ставите в своей работе?

Большую часть жизни я провел в России, поэтому для меня важно, чтобы страна развивалась. В своей административной работе на посту депутата Курского городского Собрания я стремлюсь сделать жизнь людей комфортнее: строю детские площадки, благоустраиваю дворовые территории, занимаюсь ландшафтной архитектурой. На территории моего избирательного округа во многих домах проведен капремонт. Если говорить более глобально, то недавно между курскими и индийскими представителями IT-бизнеса был заключен договор о сотрудничестве. Я поспособствовал привлечению индийской стороны в Россию.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Николай Набоков