Роман Старовойт: «Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни»

На ПМЭФ-2019 вы представите Курскую область. Расскажите об этом подробнее.

Петербургский экономический форум – одно из ведущих международных событий по вопросам бизнеса и экономики. В его рамках планируется забег Roscongress SPIEF Race, и для меня большая честь – стать частью такого значимого и крупного спортивного мероприятия. Это прекрасная и необычная с точки зрения участников, места и формата проведения инициатива. Участие в забеге для меня продолжит добрую традицию, которую мы также активно внедряем и в Курской области: у нас есть проект «Курск бежит, и ты беги», он объединяет в себе спорт, популяризацию здорового образа жизни и благотворительность.

В Московском университете МВД РФ вы защитили диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук по теме «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне». Почему решились на это?

Зимний полиатлон включает в себя три вида спортивных состязаний: стрельбу из пневматического оружия, силовую гимнастику (отжимания у женщин и подтягивания у мужчин) и лыжные гонки. Он похож на биатлон. А поскольку я биатлонист, выбор темы диссертации был очевиден. К тому же, уже много лет я помогаю тренерам и спортивной секции в Сосновом Бору, которую раньше посещал. Мы запроектировали и построили лыжероллерную трассу, установили оборудование для стрельбы, освещение, здание с оружейной комнатой. Этот опыт помог мне разработать собственные методики по различным видам спорта и впоследствии написать диссертацию. Эти же методики я использовал при подготовке к Ironman.

В 2018 году вы преодолели супермарафон Ironman. Расскажите о подготовке к нему и своих впечатлениях после.

Я подстраивал под подготовку к нему буквально все: когда ездил в командировки, смотрел, есть ли там бассейн, думал, что нужно с собой взять, поддерживал связь с тренером, а если отправлялся в отпуск с женой, просил выбрать такое место, где есть возможность плавать, бегать и ездить на велосипеде. До Ironman нужны подводящие старты, поэтому я пробежал два марафона в Удмуртии и Ярославле и половину Ironman сделал в Казани. Сам Ironman я проходил в Барселоне, погода тогда была отвратительная, вода – холодная, и на первых двухстах метрах плавания я дал себе слово больше никогда в жизни не принимать участие в подобного рода соревнованиях. Почти четырнадцать часов на дистанции я пребывал с мыслью, что это первый и последний мой Ironman, а люди, которые это делают, – просто сумасшедшие. Но триатлон очень дисциплинирует, вырабатывает привычку постоянно заниматься спортом и правильно питаться. Я начал ценить свое время и понял, насколько это невосполнимый ресурс. Теперь я часто думаю о том, как все успеть за двадцать четыре часа и грамотно распределить свое время.

Вы несколько раз пробегали дистанции на Кубке губернаторов в Сочи на Российском инвестиционном форуме. Планируете ли и дальше принимать участие в этом проекте?

Да, потому что это хорошая традиция, а пробежать по трассе Формулы-1 в Сочи, одной из лучших в мире, – это уникальная возможность.

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Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни

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Соревнования по лыжным гонкам на Кубок губернатора в Курске, да еще и с олимпийскими чемпионами – отличная идея. Как она родилась?

Я много лет дружу с Антоном Шипулиным, Алексеем Петуховым и другими олимпийскими чемпионами. Они ушли из большого спорта, но участвуют в любительских марафонах вместе со мной. Когда я переехал в Курск, они спросили меня: «Много ли здесь снега и есть ли возможность кататься на лыжах?». Я ответил, что снега много, лыжная трасса есть, и позвал их в гости. Опыт организации подобных мероприятий у меня был, поэтому мы решили устроить соревнования, в которых курянам будет интересно не просто пробегать марафоны, но и общаться с чемпионами. Надеюсь, Кубок станет традиционным.

Вы создали команду SBS (Ski Brothers&Sisters – Лыжные братья и сестры). С чего все началось?

Я давно заметил, что спортсмены, особенно за рубежом, объединяются в клубы, и захотел создать нечто подобное, но меня мало кто поддерживал. И вот, пару лет назад у меня нашлись единомышленники, мы создали собственную команду с фирменной одеждой и даже собственным флагом. А поскольку мы называем друг друга лыжными братьями, а наших жен, которые тоже участвуют в марафонах - сестрами, появилось такое название Ski Brothers&Sisters.

Вы подаете отличный спортивный пример жителям Курской области. Был ли случай, когда вам удалось замотивировать человека на победу в значимых соревнованиях или нечто подобное?

Работа занимает большую часть моего времени, поэтому спорт для меня сейчас далеко не на первом месте, но я не смог бы справляться со всеми задачами настолько успешно, если бы не следил за своей физической формой. Эффективный руководитель должен быть физически развит. Мне нужно держать себя в тонусе, я не хочу иметь лишний вес и одышку. При этом я никого намеренно не заставляю заниматься спортом, но так происходит, что многие, глядя на меня, тоже начинают втягиваться. К примеру, один мой коллега, который раньше весил больше ста килограммов, в этом году уже планирует пробежать Московский марафон. Личным примером я показываю, что в любом возрасте можно выглядеть нормально, и по утрам не страдать от похмелья, а наслаждаться тренировкой.

А еще важно знать, что Роман Старовойт провел детство в Сосновом Бору Ленинградской области и попробовал там почти все виды спорта: легкую атлетику, лыжные гонки, велосипед, бокс, волейбол, баскетбол. В седьмом классе остановился на биатлоне и занимался им до поступления в институт, там продолжил играть в баскетбол и бегал на лыжах. Его старшая дочь Ангелина учится в музыкальной школе по классу фортепиано и в художественной школе, а лучше всего ей даются портреты. Младшая дочь Настя осваивает флейту.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Олег Погожих