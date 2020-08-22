Белгородская область — то самое место, куда уезжают отдыхать, как говорится, бросив все.

Любите активный отдых? Удочки на старт! На базе имеется чистый водоем, площадь которого – 60 гектаров. Его аквапалитра очень разнообразна, тут можно поймать: карпа, толстолобика, судака, красноперку, щуку, белого амура и карася. Арендуя домик, вы автоматически получаете доступ к мангалу и сопутствующему инструментарию. Далее все зависит от вашей кулинарной фантазии. Сами поймали, сами приготовили, сами съели — формула, которая бесперебойно поднимает настроение на протяжении всей истории человечества. Другими словами — добыча, очаг, сытость — три постулата, уносящих вас из бетонных коробок в мир чистого, природного уюта и разнообразия.

Предпочитаете эко- и этнотуризм? Прямо в точку! Здесь можно совершить прогулку по сельским подворьям этнографического села «Кострома». Село состоит из семи подворий, все оформлено в духе того времени. В домах по традиции сложена русская печь, каждое из подворий имеет свое название и предназначение. Есть тут и небольшой музей с предметами рыбного промысла прошлых веков: остроги, крюки, удочки, самодельные спиннинги, садки. На улице можно увидеть сети и лодки на просушке, котел со смолой и пепелище от костра. Для антуража имеется большая кайка, стоящая на ремонте как будто ее только что смолили. Недалеко от базы, в окружении дубовой рощи, находится парк регионального значения «Ключи» с мини-зоопарком, кафе и баром, принадлежащим «Рыбацкой артели». В прошлом эта территория была барской усадьбой Константина Альбертовича Питры. Главной достопримечательностью парка является родник «Ключи» — один из истоков реки Псел притока Днепра.

А может, вам просто хочется тишины, покоя и благородной лени? Тогда просто снимите домик, беседку или стол на берегу пруда и погружайтесь в абсолютный релакс. В кафе вам приготовят блюда из свежевыловленной местной рыбы и птицы собственного производства. Широкие просторы обеспечат незабываемые прогулки, тем более, что взору всегда есть, за что зацепиться.

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