Курский ЦУМ запускает «Зимний SALE»

На 2-м этаже Курского центрального универмага можно будет приобрести одежду известных брендов для женщин – марки и линейки модных домов MaxMara, Liu Jo, Karl Lagerfeld, Kocca, Love Moschino и мужчин разных возрастов и предпочтений в области стиля – Armani Exchange, Trussarsi, Wrangler, Lee, Selected, Paul Smith, итальянские марки, в которых представлена кажуальная классика – Alessandro Del Aqua, Danielle Alessandrini, Laboratorio Italiano со скидками от 30 до 50 %.

Помимо марок высокого ценового сегмента, девушки смогут найти современную демократичную городскую одежду от датских брендов BeYoung, BlendShe и ICHI, а также подобрать белье и аксессуары к своему образу.

На 3-м этаже акция действует в отделах ЦУМ.Дети и ЦУМ.Дом. Отдельно можно отметить тотальную ликвидацию коллекций обуви в ЦУМе – стоп-цены действуют на большую часть ассортимента.