Дизайнер Дарья Лукаш: «Моя цель – понять индустрию российской моды»

Когда я придумываю вещь, я цепляюсь за идею, за какую-то новость или место. После чего разворачиваю целую концепцию – работаю головой. У профессиональных дизайнеров нет такого понятия, как вдохновение. Нет такого, что ты сидишь и вдруг тебе в голову пришла идея создать платье-облако. Все приходит во время размышлений. Последнее время каждые три месяца стараюсь придумывать линию одежды, коллекцию или мини-бренд. Последняя коллекция была связана с андеграундом, который зародился в СССР.

Моя одежда для интеллектуалов. Она такая, с подтекстом. Это когда смотришь на вещь и понимаешь, о чем она. Я категорически против декоративизма или покупки платья только потому, что тебе понравились в нем рюши.

Мне очень нравится, когда люди смотрят на платье и понимают о чем оно. Звучит как-то фантастически, но для меня – обыденно. Я покупаю вещи и понимаю, что она про 90-е или про группу «АББА». Моя главная задача – сделать подтекст не выпячивающимся, а понятным только умным людям. Я прекрасно понимаю, что будет много людей покупать такую одежду просто потому, что им это нравится стилистически. Но я бы хотела, чтобы среди покупателей было все больше понимающих людей. Хочется, чтобы моя вещь была уникальна. Ведь вещевой рынок огромен. Очень много масс-маркетов, где продают похожую, сворованную одежду. Можно зайти в любой магазин и найти до десяти видов похожих вещей различного качества.