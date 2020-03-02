В Курсе пройдёт конференция «Перспективы развития женского предпринимательства в регионе»

5 марта в Курске состоится конференция по вопросу развития женского предпринимательства.

Организаторами мероприятия выступают комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области».

Цель конференции — привлечение внимания к женскому предпринимательству как особому сегменту бизнеса. В программе мероприятия запланированы выступления успешных бизнес-леди, которые поделятся секретами женского лидерства. Также в рамках конференции состоится тренинг известного бизнес-тренера Андрея Крылова (г. Москва) «Женский бизнес и жизнь: 7 факторов успеха».