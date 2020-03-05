В Курске покажут спектакль «Тайга»

Режиссер, Антон Федоров, вместе с блистательным составом артистов погружают зрителя в 60-е годы прошлого века, перенеся его в одну из среднестатистических гостиниц, основной костяк постояльцев которой – командированные в здешние унылые места по разным поводам и обстоятельствам. Твердолобый администратор Калошин и прямолинейный футбольный фанат, девушка, не подверженная общественным стереотипам, и врач с ёмкой фамилией Рукосуев, официантка «Тайги» и, по совместительству, жена администратора и её друг физрук. Что за конфликт может развернуться между столь разными людьми? Кто из них выйдет из него победителем? И кто этот загадочный «метранпаж»? Об этом по ходу событий.

По материалам kursk.kassir.ru