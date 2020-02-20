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В Курске покажут «Шоу под дождём»

Только для женщин — яркая, веселая, романтичная провокация. Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Грусть и сожаление, любовь и радость — эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Мысли и переживания ярко отображаются в пластике тел артистов. 

Автор, режиссер, хореограф — Рустам Надыршин.

21 февраля этот спектакль не оставит равнодушной ни одну зрительницу!

По материалам kursk.kassir.ru

Ирина,
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