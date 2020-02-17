В Курске пройдёт спектакль «Пила вино и хохотала. Красное»

О чем спектакль?

О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами "Киска812", снова обретают лица.

По отзывам зрителей спектакль смотрится на одном дыхании! Он получился очень жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и смешным.

Рекомендован как женщинам - посмеяться над собой, так и мужчинам - заглянуть в непростой мир женской души.

По материалам kursk.kassir.ru