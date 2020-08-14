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В Курской области пройдёт «Чемпионат Курской области и Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях».

15 августа 2020 года спортсмены-парусники встретятся на «Чемпионате Курской области и Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях».

Августовский ветер вновь наполнит паруса на Михайловском водохранилище. В этом году для курской Федерации это девятый официальный Чемпионат.  Участникам предстоит выяснить кто круче, чей парус острее к ветру, чьи скорость и маневренность быстрее.

Куряне обещают радушный прием для гостей из Белгорода, Воронежа, Брянска, Москвы и Московской области. Туристам, путешественникам и любителям парусного спорта, организаторы готовят не менее яркую береговую программу.

Впереди холодный, мокрый, сентябрь, но если вам захочется перенестись в атмосферу туристической романтики, и, запечатлеть в памяти: открытое небо, ночные звезды, песни у костра, рассвет и первые лучи солнца - присоединяйтесь. В палаточном лагере место хватит всем.  

Программа спортивного мероприятия:

14 августа 2020 года  - заезд и размещение команд до 12.00. Работа комиссии по допуску. Официальная тренировка.

15 августа 2020 года в 11:00 - открытие соревнований. Парад судов.  Соревнования в дисциплине «Дистанция –  парусная».

16 августа 2020 года - награждение. Закрытие соревнований.

17 августа - отъезд команд.

Соревнование пройдет в акватории Михайловского водохранилища Железногорского района, п.Копенки. Официальное Открытие в 11:00 по Мск.

Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E 

 

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Ирина,
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