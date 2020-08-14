В Курской области пройдёт «Чемпионат Курской области и Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях».

15 августа 2020 года спортсмены-парусники встретятся на «Чемпионате Курской области и Чемпионате ЦФО по спортивному туризму на парусных дистанциях».

Августовский ветер вновь наполнит паруса на Михайловском водохранилище. В этом году для курской Федерации это девятый официальный Чемпионат. Участникам предстоит выяснить кто круче, чей парус острее к ветру, чьи скорость и маневренность быстрее.

Куряне обещают радушный прием для гостей из Белгорода, Воронежа, Брянска, Москвы и Московской области. Туристам, путешественникам и любителям парусного спорта, организаторы готовят не менее яркую береговую программу.

Впереди холодный, мокрый, сентябрь, но если вам захочется перенестись в атмосферу туристической романтики, и, запечатлеть в памяти: открытое небо, ночные звезды, песни у костра, рассвет и первые лучи солнца - присоединяйтесь. В палаточном лагере место хватит всем.