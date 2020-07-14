В Курске пройдёт всероссийский полумарафон «Забег» с синхронным стартом.

Одной из важнейших особенностей проекта станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критерием отбора: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега участников.



Полумарафон «ЗаБег» в Курске станет частью мирового рекорда! Дистанции представлены на любой вкус и физическую форму — 21.1 км, 10 км и 5 км. Также предусмотрены корпоративный забег для команд предприятий и организаций области и «детский километр» для маленьких участников. Впервые примут участие люди с ограниченными возможностями!



Команда Pulse организует забеги с целью дать импульс жителям города полюбить спорт, поддерживать своё здоровье и открывать новые возможности своего тела. Забеги в формате городского праздника объединяют профессиональных спортсменов, любителей бега, детей, людей с ограниченными возможностями и корпоративные команды. Высокий уровень организации дает жителям Курска возможность окунуться в состязания мирового уровня. Это привлекает участников с других городов и способствует развитию спортивно-событийного туризма. Поддержка волонтеров, болельщиков и жителей города дарит незабываемые эмоции и остаётся в памяти участников приятным воспоминанием.

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