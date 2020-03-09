Большой всероссийский тур уже колесит по стране, накрывая город за городом волной мощного саркастического рэпа. Приём, как слышно? Этот шум невозможно перепутать ни с чем другим!
Noize MC выступит в Курске
Большой всероссийский тур уже колесит по стране, накрывая город за городом волной мощного саркастического рэпа. Приём, как слышно? Этот шум невозможно перепутать ни с чем другим!
Noize MC скоро приземлится в Курске, где представит новую программу «На Марсе классно».
По материалам kursk.kassir.ru
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