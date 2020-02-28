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В Курске пройдёт концерт Симфоническое «КИНО»

Проект был создан в 2010 году и быстро набрал популярность у поклонников творчества Виктора Цоя во многом за счет того, что фронтменом проекта является один из основателей группы «КИНО», Юрий Каспарян, чьи гитарные рифы и соло являются визитной карточкой многих песен легендарного коллектива.

Великолепные оркестровки, написанные композитором Игорем Вдовиным, открывают новые грани звучания песен, знакомых каждому, а уникальный видеоряд, созданный сыном Виктора Цоя Александром, отражающий стилистику культовой группы, ещё глубже погружает зрителей в мир музыки группы КИНО, ставшей гимном нескольких поколений.

Участие в проекте одного из лучших барабанщиков Санкт-Петербурга Олега Шунцова, участника проекта «КИНО 2020», а также бас-гитариста Виктора Савича, создают невероятно мощную ритмическую платформу вкупе с большим симфоническим оркестром и гитарой Юрия Каспаряна!

23 апреля  «Симфоническое КИНО» сыграет единственный концерт, в рамках большого юбилейного тура.

По материалам kursk.kassir.ru

Ирина,
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