В Курске пройдёт концерт Симфоническое «КИНО»

Проект был создан в 2010 году и быстро набрал популярность у поклонников творчества Виктора Цоя во многом за счет того, что фронтменом проекта является один из основателей группы «КИНО», Юрий Каспарян, чьи гитарные рифы и соло являются визитной карточкой многих песен легендарного коллектива.

Великолепные оркестровки, написанные композитором Игорем Вдовиным, открывают новые грани звучания песен, знакомых каждому, а уникальный видеоряд, созданный сыном Виктора Цоя Александром, отражающий стилистику культовой группы, ещё глубже погружает зрителей в мир музыки группы КИНО, ставшей гимном нескольких поколений.