В Курске пройдёт концерт группы «Мураками»

27 марта группа презентует новый альбом «без.даты.2019»

Альбом, который не планировался, он родился сам по себе. «Сильный, наглый и неожиданный» — так отзывается о нем солистка группы Мураками Диляра Вагапова.

«Рок волна накрыла всех с головой», видимо ребята все-таки тосковали по родным, жестким звучаниям гитар, захотелось выпустить пар, напомнить о себе тем, кто их уже списал со счетов. Ни одной медленной композиции, «ее любовь вы как рыбу вспороли», «невыносим, ты невыносим», все эти фразы продолжают разрывать на куски и заставляют окунуться в глубокие переживания.