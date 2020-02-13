Валерий Сюткин выступит в Курске

Российскую музыкальную сцену сложно себе представить без хитов Валерия Сюткина «Любите девушки», «Дорога в облаках», «Стильный оранжевый галстук», «Московский бит», «7000 над землей» и многих других. Уникальный узнаваемый голос и неповторимый стиль композиций сделали музыканта невероятно популярным и были отмечены такими наградами, как «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация», а в марте 2008 года певцу было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».