14 февраля лидер хеви-металлической сцены группа «Кипелов», в сопровождении большого симфонического оркестра, приглашают вас на новое крупномасштабное шоу.
В Курске выступит группа «Кипелов»
Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой состоящей из самых лучших композиций за все время существования коллектива. Уже знакомые песни прозвучат в совершенно новом прочтении. Подготовка к шоу идет полным ходом, не обойдется и без сюрпризов, которые активно готовит Группа в настоящее время.
По материалам kurskcity.ru
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