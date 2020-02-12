В Курске выступит группа «Кипелов»

Зрители смогут насладиться зрелищной концертной программой состоящей из самых лучших композиций за все время существования коллектива. Уже знакомые песни прозвучат в совершенно новом прочтении. Подготовка к шоу идет полным ходом, не обойдется и без сюрпризов, которые активно готовит Группа в настоящее время.

По материалам kurskcity.ru