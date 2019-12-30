Группа «Город 312» выступит в Курске в новогоднюю ночь

Как рассказал глава Курска Виктор Карамышев, в новогоднюю ночь жителей и гостей города поздравит группа «Город 312». Она выступит на Театральной площади — артисты выйдут на сцену после полуночи.

Сам праздник на площадке начнется 31 декабря в 23:00 и продлится до 3 часов ночи 1 января.

По материалам РИА «Курск сегодня»