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Группа «Город 312» выступит в Курске в новогоднюю ночь

Коллектив выйдет на сцену Театральной площади, чтобы поздравить жителей и гостей города с Новым годом.

Как рассказал глава Курска Виктор Карамышев, в новогоднюю ночь жителей и гостей города поздравит группа «Город 312». Она выступит на Театральной площади — артисты выйдут на сцену после полуночи.

Сам праздник на площадке начнется 31 декабря в 23:00 и продлится до 3 часов ночи 1 января.

По материалам РИА «Курск сегодня»

Юлия,
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