Коллектив выйдет на сцену Театральной площади, чтобы поздравить жителей и гостей города с Новым годом.
Группа «Город 312» выступит в Курске в новогоднюю ночь
Как рассказал глава Курска Виктор Карамышев, в новогоднюю ночь жителей и гостей города поздравит группа «Город 312». Она выступит на Театральной площади — артисты выйдут на сцену после полуночи.
Сам праздник на площадке начнется 31 декабря в 23:00 и продлится до 3 часов ночи 1 января.
По материалам РИА «Курск сегодня»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.