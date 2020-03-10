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В Курске стартует российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»

В этом году 25-й Открытый российский Фестиваль анимационного кино в седьмой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера». Фестивальные показы будут организованы по всей России, в том числе и в Курске, с 11 по 15 марта 2020 года. Курская область уже пятый год принимает участие в фестивале, за это время мероприятие стало традиционным и очень полюбилось курянами.

Суть «Открытой Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. Фестиваль ежегодно проходит в г. Суздаль Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Ведь показ в конкурсной программе Фестиваля — уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.

В каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.

Расписание показов на открытых площадках в Курске для широкого круга зрителей:

11 марта в 18:00, 12+

Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки (ул. Радищева, 85)

12 марта в 18:00, 12+

ЮЗГУ, площадка: Студенческий центр досуга (ул. 50 лет Октября, 94)

13 марта в 16:00, 6+

Парк аттракционов «Play Ventura» (ул. К. Маркса, 6, ТРЦ Central Park, 4 этаж)

14 марта в 16:00, 12+

Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49)

14 марта в 17:00, 6+

Арт-пространство «Луна» (ул. Щепкина, 4Б, ТЦ МАНЕЖ, 3 этаж)

Ирина,
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