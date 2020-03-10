В Курске стартует российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»

В этом году 25-й Открытый российский Фестиваль анимационного кино в седьмой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера». Фестивальные показы будут организованы по всей России, в том числе и в Курске, с 11 по 15 марта 2020 года. Курская область уже пятый год принимает участие в фестивале, за это время мероприятие стало традиционным и очень полюбилось курянами.

Суть «Открытой Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. Фестиваль ежегодно проходит в г. Суздаль Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Ведь показ в конкурсной программе Фестиваля — уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.

В каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.