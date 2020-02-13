Сын известного курского актера Юрия Архангельского сыграл в новой картине Егора Кончаловского

Сын одного из самых известных актеров Курска Юрия Архангельского — Иван Архангельский — сыграл главную роль в новом фильме режиссера Егора Михалкова-Кончаловского. Лента «На Луне» выйдет на экраны уже в конце февраля.
Ивану 24 года. Он закончил Театральный институт имени Щукина. Играет на сцене Александринского театра, а также является профессиональным хип-хоп танцором. В его фильмографии — 5 работ. Самая известная — «Союз спасения» 2019 года. В новой ленте «На Луне» его коллегами станут известные актеры Александр Балуев и Виталий Кищенко.
По сюжету главный герой — Глеб, сын очень важного и обеспеченного человека. Парень давно заслужил репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Но однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком…
По материалам riakursk.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.