Сын известного курского актера Юрия Архангельского сыграл в новой картине Егора Кончаловского

Сын одного из самых известных актеров Курска Юрия Архангельского — Иван Архангельский — сыграл главную роль в новом фильме режиссера Егора Михалкова-Кончаловского. Лента «На Луне» выйдет на экраны уже в конце февраля.

Ивану 24 года. Он закончил Театральный институт имени Щукина. Играет на сцене Александринского театра, а также является профессиональным хип-хоп танцором. В его фильмографии — 5 работ. Самая известная — «Союз спасения» 2019 года. В новой ленте «На Луне» его коллегами станут известные актеры Александр Балуев и Виталий Кищенко.