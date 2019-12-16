До конца года выйдет книга о «русском Диснее» из Курска

«Сборник объединил под одной обложкой как уже ранее вышедшие, так и малодоступные материалы, затрагивающие жизнь легендарного отечественного режиссера-аниматора, так и никогда не публиковавшиеся. Особо интересными источниками для любителей творчества советских мультипликаторов станут протоколы художественных советов киностудии «Союзмультфильм», на которых обсуждалось производство фильмов Дежкина, а также графические материалы подготовительных периодов к мультфильмам "русского Диснея"», — сообщили в «Курскоблвидеофонде».

Представят в книге и уникальные фотографии. Презентации издания пройдут в курском Музее кино и в «Союзмультфильме» в Москве.

По материалам РИА «Курск сегодня»