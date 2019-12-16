В скором времени в свет выйдет книга, посвященная курскому мультипликатору Борису Дежкину. В издании «Борис Дежкин. Страницы биографии» собрали уникальные материалы о мастере мультипликации, которого называют «русским Диснеем».
До конца года выйдет книга о «русском Диснее» из Курска
Известный мультипликатор родился в Курске 105 лет назад. Дежкин — автор таких известных мультфильмов как «Необыкновенный матч», «Шайбу! Шайбу!», «Приходи на каток», «Чиполлино» и других шедевров.
В книге представят интересные факты из жизни мастера, расскажут о его творческом пути.
«Сборник объединил под одной обложкой как уже ранее вышедшие, так и малодоступные материалы, затрагивающие жизнь легендарного отечественного режиссера-аниматора, так и никогда не публиковавшиеся. Особо интересными источниками для любителей творчества советских мультипликаторов станут протоколы художественных советов киностудии «Союзмультфильм», на которых обсуждалось производство фильмов Дежкина, а также графические материалы подготовительных периодов к мультфильмам "русского Диснея"», — сообщили в «Курскоблвидеофонде».
Представят в книге и уникальные фотографии. Презентации издания пройдут в курском Музее кино и в «Союзмультфильме» в Москве.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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