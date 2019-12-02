С 9 по 22 декабря в областной библиотеке имени Асеева будет проходить праздник курской книги, где посетители смогут увидеть сотни изданий о регионе.
Жителей Курска приглашают на праздник книги
9 декабря в 15:00 состоится открытие выставки «Курская книга-2019». В экспозиции будут представлены как экземпляры местных изданий, так и краеведческие книги, вышедшие в других регионах страны.
За два последних года в фонд библиотеки было передано более 400 изданий о Курской области. Это художественная, духовная и историческая литература и фотоальбомы. Кроме того, посетители выставки смогут познакомиться с учебными пособиями и научными изданиями.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4712) 70-17-26, 70-17-29.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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