Жителей Курска приглашают на праздник книги

9 декабря в 15:00 состоится открытие выставки «Курская книга-2019». В экспозиции будут представлены как экземпляры местных изданий, так и краеведческие книги, вышедшие в других регионах страны.

За два последних года в фонд библиотеки было передано более 400 изданий о Курской области. Это художественная, духовная и историческая литература и фотоальбомы. Кроме того, посетители выставки смогут познакомиться с учебными пособиями и научными изданиями.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (4712) 70-17-26, 70-17-29.

По материалам РИА «Курск сегодня»