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В Курской картинной галерее имени Дейнеки открылась выставка «Знаки и мифы»

Это первая персональная выставка Ирины Глюдзы. На ней представлены книги, буклеты в графике, композиции из полиграфической ткани — нечто среднее, по словам художницы, между коллажем и инсталляцией.

В свободное от графического дизайна время Ирина пишет пастелью или гуашью. Зрителя она впервые знакомит со своими натюрмортами, пейзажами, сюжетными композициями.

По материалам ГТРК «Курск»

Юлия,
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