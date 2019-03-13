В Курске покажут «Свободную пару»

16 марта в 18:00 в Драматическом театре им. А. С. Пушкина представят искрометную пьесу о свободе в браке к юбилею актрисы Курского драматического театра Марии Нестеровой.

Муж предлагает жене жить в браке по законам свободной пары, без взаимных обязательств и верности. Он с неудержимостью следует предложенным правилам. И вот, через какое-то время, супруга принимает условия игры.

Традиционный юмор, эксцентричность, присущие итальянским пьесам, особенно полюбился российскому зрителю. Но сквозь смех непременно пробиваются ирония и грусть. А прием «театр в театре» делает спектакль необычным и интригующим.

Нобелевский лауреат, блестящий современный итальянский драматург Дарио Фо в соавторстве с супругой Франкой Раме написал якую, искрометную пьесу «Свободная пара». Блистательный актер, известный режиссер, самый популярный из ныне живущих драматургов Италии, Дарио Фо уже более сорока лет притягивает к себе внимание критиков и поклонников театра, всегда переполняющих залы на его спектаклях. Дарио Фо называют паяцем. По мощи воздействия на аудиторию сравнивают с Савонаролой. Пьесы Фо давно и много идут на сценах театров всех континентов. Пьесы Дарио Фо очень много ставятся за пределами Италии: согласно статистике, каждый день в мире играется до 400 спектаклей по его комедиям.

По материалам KurskCity