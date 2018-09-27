Новый сезон в Курском драмтеатре откроет джазовая авантюра

— Скучать на этом спектакле точно не придется. Персонажи комедии Кена Людвига «Примадонны» созданы для того, чтобы ими восхищались, сочувствовали им, приходили в восторг от их выдумок и выходок, — отметили в драмтеатре.

В центре сюжета два безработных актера Джек и Лео, которые получают возможность завладеть многомиллионным состоянием. Они готовы на многое, даже переодеться в женское платье. Казалось бы, их задумка идет по идеальному плану. Но внезапно в дело вмешиваются непредсказуемые обстоятельства…

Премьера постановки состоится в 18.00. Также в день открытия сезона на сцене будет вручена театральная премия имени Буренко. В этом году ее лауреатами стали главный художник драмтеатра Александр Кузнецов и артист, ведущий мастер сцены областного театра кукол Людмила Марголина.

По материалам РИА «Курск сегодня».