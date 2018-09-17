В Год театра в Курске будут проходить конкурсы актерского мастерства и выходные спектакли
Указом президента Владимира Путина 2019-й год объявлен годом театра в России. Глава Курской области Александр Михайлов утвердил план мероприятий, которые пройдут в регионе.
Для курян будут организовано множество выходных спектаклей, фестивалей, конкурсов и мастер-классов. Пройдут обменные гастроли Курского театра кукол с театральными учреждениями Республики Беларусь. Запланировано издание сборника стихов художественного руководителя драматеатра Юрия Бурэ. Кроме этого состоятся межрегиональный конкурс актерского мастерства молодых исполнителей имени Станиславского «Верю!» и конкурс на присуждение театральной премии «Спасибо!».
Также будет организован конкурс на предоставление губернаторского гранта на создание творчески значимых проектов в области театрального искусства.
По материалам РИА «Курск сегодня».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.