В Год театра в Курске будут проходить конкурсы актерского мастерства и выходные спектакли

Для курян будут организовано множество выходных спектаклей, фестивалей, конкурсов и мастер-классов. Пройдут обменные гастроли Курского театра кукол с театральными учреждениями Республики Беларусь. Запланировано издание сборника стихов художественного руководителя драматеатра Юрия Бурэ. Кроме этого состоятся межрегиональный конкурс актерского мастерства молодых исполнителей имени Станиславского «Верю!» и конкурс на присуждение театральной премии «Спасибо!».

Также будет организован конкурс на предоставление губернаторского гранта на создание творчески значимых проектов в области театрального искусства.

По материалам РИА «Курск сегодня».