Известны победители Кубка Курской области по спортивному туризму на конной дистанции

Судейская коллегия подвела итоги финала Кубка Курской области по спортивному туризму на конной дистанции. С 7 по 9 сентября в урочище Кулига в конноспортивном клубе «Звездный путь» состязались курские всадники и всадницы.

Спортсмены соревновались на двух конных дистанциях: контроль аллюра и короткая дистанция с преодолением технических препятствий. В финале организаторы усложнили участникам задачу и поставили связку из нескольких этапов: «на доверие», «управляемость» и «послушание лошади».

Основная трудность в преодолении препятствий заключалась в медленном темпе прохождения. Сразу после прохода через «калитку» нужно было продемонстрировать «неподвижность в седле», затем выполнить «осаживание» (движение лошади назад в узком коридоре – Прим. ред.). «Больше всего ошибок было совершено именно на этих этапах, – отмечает тренер Светлана Полевая. – «Калитка» у некоторых спортсменов по-прежнему вызывает трудности, не всем удалось в течение 10 секунд постоять в обозначенном круге. «Осаживание» без штрафов смогла пройти только половина участников».

Все спортсмены успешно прошли новый этап «брод» в естественном водоеме. Задача всадника: показать смелость лошади, а также правильное управление ею. Не вызвали затруднений и этапы, которые необходимо преодолевать прыжком на лошади: «упавшее дерево» и «двойное препятствие».

«Перед финалом Кубка основной упор делали на подготовку лошадей: отрабатывали «послушание», «управляемость» и «доверие» всаднику в различных ситуациях, – рассказывает о подготовке к финалу Светлана Полевая. – Провели контрольную тренировку в условиях, приближенных к соревновательным».

По мнению тренера, от старта к старту результаты участников растут, уровень подготовки лошадей повышается, обидных штрафных баллов из-за невнимательности и неуверенности спортсменов становится все меньше. «Соревнования позволили выявить недочеты в подготовке лошадей и всадников, наметить план и содержание дальнейших тренировок», – подытожила Светлана Полевая.

Заветные кубки всадникам вручал президент Федерации спортивного туризма Курской области, главный судья соревнований Евгений Горбатенко: «На каждом этапе Кубка мы отмечали, как растет мастерство участников. В финале победили достойнейшие. В следующем году желаю всем побить старые рекорды и поставить новые». Глава Федерации поблагодарил волонтеров за помощь в организации соревнований.

По итогам второго этапа Кубка призовые места – у Андрея Спицына, Марины Синициной, Екатерины Парфеновой. Среди мужчин на первом месте – Михаил Шойтов, на втором – Андрей Спицын, на третьем – Евгений Катунин.

По итогам финала кубки получили Михаил Шойтов, Оксана Шведук, Екатерина Парфенова.

Результаты II этапа Кубка Курской области:

мужчины:

1. Андрей Спицын на Версусе

2. Михаил Шойтов на Потоке

3. Евгений Катунин на Сокровенной

девушки:

1. Олеся Коновалова на Сенсее

2. Надежда Рыжикова на Сенсее

3. Екатерина Парфенова на Озорнице

женщины:

1. Марина Синицына на Озорнице

2. Оксана Шведун на Версусе.