В Курской области впервые прошел чемпионат по триатлону

С особым размахом отметили День физкультурника в Курчатове. В массовых спортивно-физкультурных мероприятиях приняли участие около тысячи спортсменов. Это и сдача норм ГТО, и соревнования по баскетболу и мини-футболу, и даже парусная регата. Но главным мероприятием стали первые открытые соревнования Курской области по триатлону, которые стали возможны благодаря наличию здесь Курского водохранилища.

— По приезде в Курчатов я был удивлен, что этот водоем не замерзает, — делится впечатлениями вице-президент федерации триатлона России Алексей Ческидов. — И это для нас огромный плюс, потому что главной проблемой для развития триатлона в России является короткое лето, а стало быть, и короткий сезон — негде проводить старты, вода холодная. А здесь в апреле, как и в октябре, вода +20 градусов,. Надеюсь, что со следующего года — весной и осенью начнем проводить здесь регулярные соревнования. Спортивный праздник начался с детских забегов в двух возрастных категориях: 5-8 и 8-12 лет. В старшей группе победила дочь олимпийской чемпионки Евгении Ламоновой Нелли.

В 10:00 начался триатлон. Этот вид спорта представляет собой троеборье, в котором атлет (или команда) последовательно проходит плавательный, велосипедный и легкоатлетический этапы. Триатлон делится на несколько дистанций. Самая короткая — спринт (750 м, 20 км, 5 км), олимпийская — в два раза длиннее, наконец, самая длинная и тяжелая называется «железной» (3,8 км, 180 км, 42 км). Спортсмены, сумевшие преодолеть такую дистанцию, получают звание «айронменов». Но есть еще и многодневные триатлоны. Лишь нескольким участникам удалось пройти их до конца, и один из них курянин Олег Кривогузов, организатор нынешних соревнований в Курчатове.

Всего в Курчатовском триатлоне участвовало более восемьдесят спортсменов, среди которых несколько «айронменов» и даже «айронледи», в том числе Роман Зайцев, Александр Самарин, Николай Лис, Сергей Михайлов, Алексей Спиридонов, Олеся Заживихина, а также врио губернатора Роман Старовойт. На этот раз Роман Владимирович выступал на велоэтапе за команду Администрации Курской области. Первыми на старт вышли пловцы. С большим отрывом в заплыве на Курском водохранилище победил мастер спорта по плаванию Роман Дедов из команды фитнес-клуба «3 океана» (Курск). — Было нелегко, потому что я привык плавать в бассейне, а на открытой воде выступал в первый раз, — сразу после победного финиша рассказывает Роман. — Тем не менее победил — очень благодарен организаторам за приобретенный опыт.