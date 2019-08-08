В Курской области широко отметят День физкультурника

10 августа в регионе пройдут соревнования по футболу, волейболу, русской лапте, городкам, дартсу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам и шашкам, армспорту, спортивному туризму, а также семейные старты и эстафеты, выполнение нормативов ГТО.

— Мы постараемся отметим этот день с размахом, — подчеркнула на пресс-конференции председатель областного комитета по физкультуре и спорту Евгения Ламонова. — Основная наша задача — привлечь внимание как можно большего количества жителей нашей области. Сегодня они увидят яркие красивые запоминающиеся соревнования, а завтра захотят сами стать неотъемлемой частью спортивного сообщества. Ну и какой же праздник без подарков! С областной администрацией мы подготовили специальные спортивные подарки — детские спортплощадки будут оборудованы на проспекте Энтузиастов, в Детском парке на площади Перекальского и на Боевой даче.

Праздник начнется с зарядки — в 8 часов утра на Боевой даче, после чего там же стартует легкоатлетический кросс. По традиции к этому дню приурочены Всероссийские массовые соревнования по стритболу (уличному баскетболу) «Оранжевый мяч — 2019». В Курске они пройдут на обновленных площадках в Детском парке. Команды будут разбиты на пять возрастных категорий, в каждой команде по четыре человека: три на площадке и один запасной. Участвовать в турнире могут все желающие, но при этом обязательно иметь допуск врача и медицинскую страховку. Комиссия по допуску будет работать 8-9 августа на стадионе «Трудовые резервы» (северная трибуна), а также на месте проведения соревнований (справки по телефону: 730-721).

Вот наиболее значимые мероприятия праздника:

8:00. Утренняя зарядка «Время активных» в парке им. 50-летия ВЛКСМ на Боевой даче.

8:15. Легкоатлетический кросс. Боева дача.

10:00. Старт Всероссийским массовым соревнованиям по стритболу «Оранжевый мяч» на обновлённой площадке в Детском парке.

11:00. Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Боева дача.

13:00. Открытие спортивных площадок во дворах домов № 3 и 5 по проспекту Энтузиастов.

14:00. Спортивный праздник «Территория силы» — бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства, функциональное многоборье — на Театральной площади.

15:00. Фестиваль «Зона газона – здоровый пикник». Боева дача. Специальным гостем станет телеведущая, журналист, генеральный продюсер спортивного канала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки.

15:40. Открытие площадки для стритбола и воркаута на Боевой даче.

В тот же день на стадионе «Трудовые резервы» в 18:00 начнется календарная встреча Чемпионата России по футболу между курским «Авангардом» и «Спартаком-2» из Москвы. А на следующий день, 11 августа, в 9:40 на Набережной в Курчатове состоится торжественное открытие соревнований по триатлону.

По материалам РИА «Курск сегодня»