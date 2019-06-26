В Курской области пройдут соревнования и мастер-классы по тридцати видам спорта

С 28 по 30 июня на стадионе микрорайна Свобода состоятся спортивные мероприятия Курской Коренской ярмарки.

Событие включает более тридцати видов спорта, по которым будут проведены как соревнования, так и мастер-классы, показательные выступления. Среди нововведений: возможность установить рекорд Курской Коренской ярмарки по целому ряду испытаний, а также пройти специальную полосу препятствий «Тропа богатыря».

28 июня с 16:00 до 18:00 пройдет товарищеский футбольный матч среди юношей. 29 июня соревнования состоятся с 9 утра до 19:00, 30 июня – с 10 утра до 13:00.