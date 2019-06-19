Чемпионат ЦФО прошел в Курске на полных парусах

15 июня на Михайловском водохранилище состоялся Чемпионат ЦФО на парусных дистанциях. В стартах приняли участие спортсмены из Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Брянской областей.

Всего было проведено две гонки. Парусная, на длинной дистанции составила девять миль, это третий класс сложности. Все участники успешно стартовали на параде судов. Лидировал Валерий Однодворцев. На финише развернулась настоящая чемпионская битва, победителей друг от друга отделяли три секунды. В активе Однодворцева – вторая победа на Чемпионате ЦФО, на втором месте – Иван Буняев, многократный победитель областных чемпионатов, третьим пришел Андрей Ельников, на его счету также огромное количество призовых медалей.

Во второй гоночный день спортсменам предстояло пройти пять сложных этапов, длина дистанции составила три мили. В этом году куряне повторили свой успех. Валерий Однодворцев стал абсолютным лидером на короткой дистанции. В свою копилку серебро забрал Роман Миленин, и бронзовая медаль по итогам зачета – у Ивана Буняева.

В рамках береговой программы участники Чемпионата ЦФО провели костюмированный музыкальный фестиваль пиратской песни. Прозвучало попурри из любимых лирических пиратских и разбойных залихватских песен.

В торжественной церемонии закрытия чествовал спортсменов президент Курской Федерации спортивного туризма, главный судья соревнований Евгений Горбатенко: «Чемпионат ЦФО получился интересным. Впереди Всероссийские соревнования. Однако уже сейчас можно отметить острейшую конкуренцию, мы наблюдали это на протяжении двух гоночных дней».

Горбатенко порекомендовал участникам провести подробный анализ ошибок, чтобы достойно представить Курск на Всероссийских соревнованиях и пожелал еще больше захватывающих гонок.