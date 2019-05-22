В Курске пройдет велодень

25 мая традиционный для города праздник объединит любителей езды на велосипеде. Он состоится в областном центре уже в девятый раз.

Мероприятие начнется в 12:00 на площади у Курского цирка. В 12:30 стартует детская велогонка, а в 14:30 — велопарад по центральным улицам города. Он завершится в районе деревни Сахаровка, где пройдут вторая часть праздника и его завершение.

Участников мероприятия ждут различные конкурсы и соревнования, а также выступление музыкальных коллективов и просмотр фильмов.

По материалам РИА «Курск сегодня»