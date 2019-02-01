В Курск приедут олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону
24 февраля состоится лыжный праздник – любительские соревнования по лыжным гонкам на Кубок губернатора Курской области.
В качестве почетных гостей ожидаются Олимпийские чемпионы и чемпионы Мира по биатлону и лыжным гонкам, такие как Николай Анатольевич Алябьев (советский биатлонист, двухкратный олимпийский чемпион), Антон Шипулин (олимпийский чемпион, шестикратный призер чемпионатов мира), Иван Черезов (биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, многократный победитель этапов Кубка мира), и лыжник Алексей Петухов (бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира).
Участвовать могут лыжники-любители всех возрастов – от самых юных (для них будет отдельный старт), до самых возрастных. В празднике примут участие не только жители Курска, но и гости из Белгорода, Воронежа и Брянской области. Им предстоит преодолеть дистанцию со звездными спортсменами – 9 километров.
Также будут подготовлены праздничная программа, полевая кухня и пройдет шоу-эстафета.
Праздник состоится в Москве, в парке «Солянка».
По материалам ИА KURSKCiTY
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