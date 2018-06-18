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Go Skateboarding day 2018

Международный день скейтбординга в Курске отмечают уже 10 лет. Традиционно – соревнованиями. В этом году будут участвовать скейтеры не только из Курска, но и близлежащих городов – Железногорска, Орла.

  • Фото: Zastavki.com

21 июня в 12:30 на площади ТЦ «Манеж» соревнования проведут в несколько этапов и в разных дисциплинах – оценят стили катания и трюки. Все участники получат крупные призы от спонсоров, а зрители – приятные сувениры. Регистрация на главное скейт-событие года уже началась.

Вход свободный.

По материалам интернет-журнала «Морс».

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Автор: Полина
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