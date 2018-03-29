Обновляется природа, обновляйся и ты!
31 марта в Курске пройдет открытый урок по стретчингу.
Всех, кто недоволен своей фигурой или мечтает о превосходной растяжке, приглашают в школу танцев CASA LATINA.
Занятия будут проходить два раза в неделю под чутким присмотром опытного педагога. Желающих ждет целый комплекс упражнений, направленных на укрепление максимального количества мышц. Проработают пресс, ягодицы, руки, ноги, поставят правильное дыхание и растяжку.
«Практически все наши ученицы сели на шпагат! А это показатель самого тренера, что не только он может. Она делает это мягко и индивидуально с каждым, потому что у всех эластичность мышц разная. Если посещать регулярно тренировки и не лениться, то результат не заставит себя долго ждать», – рассказывает преподаватель школы танцев Наталья Мосалова.
Подробности можно узнать в группе VK.
Текст: Арина Панова.
Фото: из группы VK.
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