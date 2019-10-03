Курский танец «Тимоня» попал в Книгу рекордов России

В День города на Красной площади прошел необычный флешмоб. 1626 жителей области исполнили курский танец «Тимоня».

К масштабному событию куряне готовились около месяца – в Первомайском парке и на Красной площади. В пляске участвовали хореографические и фольклорные коллективы детских школ, учреждений культуры, дворцов детского творчества, студенты и школьники. Масштабное исполнение внесли в Книгу рекордов нашей страны.

По материалам Курских известий