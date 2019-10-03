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Курский танец «Тимоня» попал в Книгу рекордов России

В День города на Красной площади прошел необычный флешмоб. 1626 жителей области исполнили курский танец «Тимоня». 

К масштабному событию куряне готовились около месяца – в Первомайском парке и на Красной площади. В пляске участвовали хореографические и фольклорные коллективы детских школ, учреждений культуры, дворцов детского творчества, студенты и школьники. Масштабное исполнение внесли в Книгу рекордов нашей страны. 

По материалам Курских известий 

Юлия,
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