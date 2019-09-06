На территории курского электроаппаратного завода будут проходить экскурсии

С 7 по 29 сентября по субботам и воскресеньям в 12:00 и в 14:00 на территории завода на Красной площади экскурсии «К 1000-летию города Курска: от основания до реновации» будут проводить сотрудники областного краеведческого музея.

— Экскурсоводы расскажут о многовековой истории города и его центра, о Курском детинце, располагавшемся в XI веке на территории современного КЭАЗ, об истории построек XVIII-XIX вв. – Курской мужской гимназии, Дворянского собрания, Знаменского монастыря и Воскресенской церкви, о послевоенном строительстве, развитии промышленности и возникновении Электроаппаратного завода, — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Во время экскурсии участники также смогут ознакомиться с выставкой архитектурных проектов реновации исторической части города Курска — она представлена в краеведческом музее.

Стоимость билета — 50 руб. Справки можно получить в музее по телефонам: (4712) 70-21-28, (4712) 51-15-81.

По материалам РИА «Курск сегодня»