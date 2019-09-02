В Сети появились первые кадры фильма Данилы Козловского про катастрофу в Чернобыле

В интернете опубликованы первые кадры из фильма Данилы Козловского «Когда падали Аисты». Картина рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Значительная часть съемок проходила на закрытых объектах АЭС в Курчатове Курской области.

Фильм расскажет истории простых советских граждан, которые оказались рядом с эпицентром катастрофы, а также о попытках ликвидации всех последствий взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Картину под рабочим названием «Когда падали аисты» снимали в нескольких странах, включая Хорватию и Венгрию. Значительная часть съемок проходила на закрытых объектах АЭС в Курчатове Курской области и в больших павильонах киностудий Москвы. Главные роли в фильме исполнили Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Николай Козак и Филиппа Авдеева.

Бюджет картины оценивается почти в 700 миллионов рублей. Новый проект станет второй работой Козловского в качестве режиссера. Премьера полнометражного фильма «Когда падали аисты» намечена на 8 октября 2020 года.

По материалам РИА «Курск сегодня»